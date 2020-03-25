В Кыргызстане выявлено еще 2 новых случая заражения COVID-19, один контактный

В Кыргызстане на 14.00 25 марта подтвержденных случаев коронавируса составило 44 человека.

В Кыргызстане на 14.00 25 марта подтвержденных случаев коронавируса составило 44 человека. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 – мужчина 1960 года рождения в г.Бишкек (контактное лицо), 1– мужчина 1985 года рождения в Московском районе Чуйской области, он прибыл из Дубаи 20 марта.

«На сегодняшний день всего в стране подтверждено 44 случая регистрации коронавируса, из них: в Ошской области – 20 случаев, в Джалал-Абадской области – 19 случаев, г.Бишкек – 3 случая, в Чуйской области – 1 случай, в Баткенской области – 1 случай. Всего 44 случая», - сообщила Акматова.

Источник: Кабар