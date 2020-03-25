Правительство КР временно разрешило производство и реализацию медицинских масок без лицензии

Поставлять в Кыргызстан жизненно важные лекарства также временно можно без государственной регистрации
В Кыргызстане временно разрешена поставка без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Данное решение принято в целях обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики.
В соответствии с законами КР «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий», «Об общественном здравоохранении», правительство приняло следующее решение:
Разрешить субъектам фармацевтической и предпринимательской деятельности до официальной отмены настоящего постановления:
- поставку без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия должны быть зарегистрированы в стране-производителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики (далее – Национальный перечень), и/или перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции (далее – Перечень), утвержденный уполномоченным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения;
- поставку лекарственных средств и медицинских изделий в случаях отсутствия: маркировки упаковки на государственном и официальном языках – с использованием стикера на государственном и/или официальном языках;
инструкции по медицинскому применению на государственном и официальном языках – с обеспечением перевода на государственный или официальный язык;
- поставку лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, включенных в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих отличия по маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от зарегистрированных;
Кроме того, данным постановлением временно разрешено производство и реализация медицинских масок без лицензии и государственной регистрации.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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