(Видео) Депутат Алтынбек Сулайманов купил 10 тонн дезинфицирующего средства для МЧС

Хлор будет использован для обеззараживания улиц

Депутат ЖК Алтынбек Сулайманов купил 10 тонн дезинфицирующего средства для обеззараживания улиц. Об этом в социальной сети написала правозащитница Бурул Макенбаева.

«МЧС получило еще хлорку для обеззараживания улиц, - отметила она. - Депутат Алтынбек Сулайманов закупил и обеспечил доставку. Хлор составляет 1% жидкости, этого объема хватит на 1000 тонн жидкости».

Источник: vesti.kg