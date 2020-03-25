(Видео) Депутат Алтынбек Сулайманов купил 10 тонн дезинфицирующего средства для МЧС 

Хлор будет использован для обеззараживания улиц
Депутат ЖК Алтынбек Сулайманов купил 10 тонн дезинфицирующего средства для обеззараживания улиц. Об этом в социальной сети написала правозащитница Бурул Макенбаева.
«МЧС получило еще хлорку для обеззараживания улиц, - отметила она. - Депутат Алтынбек Сулайманов закупил и обеспечил доставку. Хлор составляет 1% жидкости, этого объема хватит на 1000 тонн жидкости».
Источник: vesti.kg
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