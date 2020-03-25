Казахстан начал пропускать вторую колонну грузовых авто кыргызстанцев, следующих из Ирана

Казахстанская сторона начала пропускать вторую колонну кыргызских грузовых автотранспортных средств, направляющихся из Ирана в Кыргызстан транзитом через территории Азербайджана, России и Казахстана. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Казахстанская сторона начала пропускать вторую колонну кыргызских грузовых автотранспортных средств, направляющихся из Ирана в Кыргызстан транзитом через территории Азербайджана, России и Казахстана. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что на текущий момент через контрольно-пропускной пункт «Котяевка-Курмангазы» на казахстанско-российской границе на территорию Казахстана въехала вторая колонна из 19 автомашин, которые далее направятся в Кыргызстан также в сопровождении патрульной полиции Казахстана.
Посольство КР в Казахстане напоминает, что транзитный коридор организован казахстанской стороной исключительно для кыргызских грузовых автомашин следующих из Ирана и является одноразовой акцией.
Источник: Кабар
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