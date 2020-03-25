Азиза Батукаева переводят в Бишкек?

Известно, что кримавторитет чеченской национальности Азиз Батукаев находится в пожизненном заключении в тюрьме в Нарыне.

Известно, что кримавторитет чеченской национальности Азиз Батукаев находится в пожизненном заключении в тюрьме в Нарыне. Кто только не знает Батукаева. В свое время он превратился в злейшего врага Рысбека Акматбаева, и хотел взять в свои руки кыргызский криминал. Борясь за место Рысбека, он «навсегда успокоил» его младшего брата Тынычбека. Некогда открыто говорилось о связи Феликса Кулова с Батукаевым. И вот теперь планируется перевести Азиза Батукаева в одну из Бишкекских тюрем.

Это вызвало сильное раздражение у кыргызского криминала, который грозит пальцем: «ну, погоди». На самом деле перевод Батукаева из специальной тюрьмы в Бишкек порождает множество подозрительных мыслей. Наверняка, у него есть кто-то во власти. С одной стороны, Кулов стал депутатом. Но подозревать только одного его пока рано.

Источник: Источник: газета «Айкын Саясат» № 22 от 25.03.2011 / стр. 3