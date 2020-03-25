Минздрав разработал план по доставке медиков из дома на работу и обратно

Министерство здравоохранения разработало план, согласно которому должна быть обеспечена доставка медиков от мест проживания до мест работы и обратно.
Министерство здравоохранения разработало план, согласно которому должна быть обеспечена доставка медиков от мест проживания до мест работы и обратно. Об этом на брифинге сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова.
«Вечером связывались со штабом, чтобы получить пропуска для автотранспорта, который будет довозить медицинских работников. Сейчас идет подготовка списка всех медработников», — сообщила она.
Айнура Акматова отметила, что мэрия готова предоставить 19 единиц транспортных средств для осуществления эпидемиологических мероприятий.
Источник: Элгезит
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