COVID-19 в КР: 2 тыс. 14 человек выписаны из обсервации на домашний карантин

2014 человек были выписаны из обсервации на домашний карантин.

2014 человек были выписаны из обсервации на домашний карантин. Об этом на брифинге в Доме правительства рассказала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

Вчера по собранным клиническим исследованиям и результатам их анализов 2 тыс. 14 человек были выписаны из обсервации под строгий домашний карантин. На сегодняшний день в обсервациях находятся 585 граждан.

Как она отметила, граждане, находящиеся на домашнем карантине ни в коем случае не должны покидать дом и соблюдать все требования личной гигиены. И в случае появления кашля или повышения температуры они незамедлительно должны сообщить местным центрам семейной медицины или на короткие номера «118», «112».

«Я хотела бы обратиться к гражданам, которых отправили на домашний карантин: не покидайте свои дома, не принимайте и не ходите в гости. Соблюдайте все рекомендации медиков о домашнем карантине», - сказала она.

На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая заражения короновирусной инфекцией COVID-19. На утро 25 марта новых случаев нет

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения.

Источник: Кабар