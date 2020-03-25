В Кыргызстане на 25 марта новых случаев заражения коронавирусом нет

В Кыргызстане на 9 часов утра 25 марта подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 не зарегистрировано.

В Кыргызстане на 9 часов утра 25 марта подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 не зарегистрировано. На сегодня общее количество больных составляет 42. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, все больные находятся в стационарах, проходят соответствующее лечение. «Один из пациентов находится в относительно средней тяжести, также пациент 1949 года рождения находится в реанимации», - сказала Акматова.

Кроме этого, она отметила, что вчера в обсервации находились 2 тыс 14 человек, они выписаны на домашний карантин. Сегодня в обсервации находятся 585 граждан.

«Все остальные были отправлены по домашний карантин. Им объяснили правила карантина на дому, ни в коем случаи нельзя покидать места жительства. И сообщать врачам любое недомогание и температуру», - сказала Акматова.

Напомним, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения.

Источник: Кабар