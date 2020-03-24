Дело экс-судьи Джаркеевой. Заявлен ряд ходатайств

Сегодня, 24 марта, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

Сегодня, 24 марта, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой. В ходе судебного заседания со стороны защиты были заявлены несколько ходатайств. Суд, рассмотрев их, одобрил, после чего заседание было перенесено. Следующее заседание состоится во вторник, 31 марта.

В ходе судебного заседания стороны приступили к изучению материалов выделенного уголовного дела, в котором фигурирует Воинов. Судья также отметила, что по завершению рассмотрения будет поднят вопрос о разрешении защитникам изучить документы.

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.

Источник: Кабар