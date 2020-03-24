В Минздраве заявляют, что ни к кому из медработников в обсервации не применяли административные меры

Относительно инцидента в бишкекской школе-интернате №1 в Минздраве КР сообщают следующее.

Экспертно-консультативная группа Минздрава 23 марта посетила бишкекскую школу-интернат №1, используемую в качестве места обсервации с целью инструктажа по работе в складывающихся обстоятельствах дежурящим медицинским сотрудникам.

Во время посещения между членом группы и дежурным врачом произошло недопонимание относительно специальной одежды прибывших членов экспертной группы, которые ограничивались входом в административное помещение для персонала. Каких-либо административных или дисциплинарных мер к медицинским сотрудникам по данному случаю не применялось.

Отметим, ранее сегодня информагентство 24.kg сообщило об увольнении врача Бахтияра Абсаматова. Накануне, 23 марта, он не позволил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате №1, так как чиновники были без спецсредств.

Группа сотрудников Минздрава приехала с инспекцией в карантинную зону, куда разместили пассажиров транзитного рейса Москва — Бишкек. Врач не дал им войти в корпус, объяснив, что они одеты не по форме — в обычных халатах, без респираторов. Эти требования разработаны самим Минздравом и Республиканским штабом по коронавирусу.

Инцидент получил сегодня широкую огласку и обсуждение в соцсетях.

Источник: Элгезит