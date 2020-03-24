(Видео) В ЦУМе не хватило бесплатных продуктов для пенсионеров. Люди не хотят расходиться по домам 

Центральный универмаг оцепили сотрудники правоохранительных органов
В бишкекском ЦУМе не хватило продуктов питания для пенсионеров, которые раздавали бесплатно. Об этом сообщается в Сети.
Ранее в мессенджерах распространялся ролик, где отечественный спортсмен и КВНщик Марат Джуманалиев пригласил в новый ЦУМ пенсионеров для получения бесплатных продуктов питания.
Сегодня провели раздачу продуктов, однако их не хватило всем желающим, и ЦУМ закрыли. Пенсионеры стоят и требуют открыть его.
Территорию оцепили правоохранители, но люди расходиться не хотят.
Источник: vesti.kg
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