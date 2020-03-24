Велосипедисты Бишкека будут доставлять необходимые продукты нуждающимся

Есть даже те, кто готов носить продукты пешком

В Бишкеке группа велосипедистов будет доставлять необходимые продукты питания пенсионерам и малоимущим во время карантина. Об этом Vesti.kg сообщили организаторы.

В данный момент формируется группа из желающих.

- У нас большая группа велосипедистов, желающих доставить продукты, - пояснила организатор Ая Толокова. - Сейчас ждем от спонсоров 500 кг макарон и 125 пакетов необходимых продуктов от столичного гипермаркета. Есть даже желающие, которые хотят раздавать продукты пешим ходом.

Организаторы будут договариваться со столичной милицией, чтобы их не задерживали во время комендантского часа.

Желающие могут обратиться по номеру 0771222035.

Источник: vesti.kg