Новые случаи COVID-19 выявлены в Ошской и Джалал-Абадской областях - штаб

В Кыргызстане сегодня 24 марта выявлены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
По данным штаба, новые случаи выявлены на территории:
- Сузакского района – 9;
- Ала-Букинского района – 2;
- г.Ош – 8;
- Кара-Сууйского района – 1;
- Ноокатского района – 6.
Итого в Ошской области – 15 случаев и в Джалал-Абадской – 11 случаев.
Таким образом, всего по стране подтверждено 42 случая COVID-19.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!