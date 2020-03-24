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Новые случаи COVID-19 выявлены в Ошской и Джалал-Абадской областях - штаб

В Кыргызстане сегодня 24 марта выявлены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, новые случаи выявлены на территории:
- Сузакского района – 9;
- Ала-Букинского района – 2;
- г.Ош – 8;
- Кара-Сууйского района – 1;
- Ноокатского района – 6.

Итого в Ошской области – 15 случаев и в Джалал-Абадской – 11 случаев.

Таким образом, всего по стране подтверждено 42 случая COVID-19.

Источник: Кабар

           

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