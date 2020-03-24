Жогорку Кенеш одобрил постановление о введении режима ЧП в некоторых районах КР

Жогорку Кенеш утвердил постановление о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и трех районах южной части страны.

Депутаты собрались на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса. За введение режима ЧП проголосовали единогласно 104 парламентария.

Отметим, что президент С.Жээнбеков подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На основании Конституции КР, Жогорку Кенеш утверждает или отменяет указы президента КР по данному вопросу.

По данным коменданта Бишкека – замминистра внутренних дел КР Алмаза Орозалиева, в столице будет введен комендантский час с 25 марта с 20:00 до 07:00 часов.

На сегодня по всей стране введен режим ЧС. Число заразившихся коронавирусом достигло 42 человек.

Источник: Кабар