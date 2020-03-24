В Бишкеке с 25 марта с 20:00 до 07:00 утра вводится комендантский час - комендант столицы

В Бишкеке с завтрашнего дня с 25 марта ежедневно с 20.00 вечера до 07.00 утра будет действовать комендантский час.
В Бишкеке с завтрашнего дня с 25 марта ежедневно с 20.00 вечера до 07.00 утра будет действовать комендантский час. Об этом на пресс-конференции в «Кабаре» сообщил заместитель главы МВД, комендант по г.Бишкек Алмазбек Орозалиев.
По его словам, полностью будет закрыто передвижение граждан и транспорта. «Убедительная просьба для гостей столицы из других регионов вам необходимо до 24.00 часов 24 марта 2020 года покинуть районы, где введено ЧП. В противном случае будут применяться меры согласно законодательству», - сказал Орозалиев.
Во время комендантского часа будут передвигаться только по пропуску, они будут в основном у медработников и сотрудников силовых структур.
Источник: Кабар
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