Врач не пустил в обсервацию чиновников Минздрава без спецсредств. Его уволили

Врача Бахтияра Абсаматова уволили. Вчера он не разрешил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате № 1, потому что чиновники были без спецсредств.

Врача Бахтияра Абсаматова уволили. Вчера он не разрешил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате № 1, потому что чиновники были без спецсредств. Об этом сообщает 24.kg.

Уточняется, что группа сотрудников Минздрава приехала с инспекцией в карантинную зону, где расположены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек. Но врач не дал им войти в корпус, аргументировав тем, что они одеты не по форме — в обычных халатах, без респираторов.

Стоит отметить, что Бахтияр Абсаматов озвучил требования, разработанные самим Минздравом и Республиканским штабом по коронавирусу.

В штабе ситуацию пока не комментируют.

Источник: reporter.kg