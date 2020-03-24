Врач не пустил в обсервацию чиновников Минздрава без спецсредств. Его уволили

Врача Бахтияра Абсаматова уволили. Вчера он не разрешил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате № 1, потому что чиновники были без спецсредств.
Врача Бахтияра Абсаматова уволили. Вчера он не разрешил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате № 1, потому что чиновники были без спецсредств. Об этом сообщает 24.kg.
Уточняется, что группа сотрудников Минздрава приехала с инспекцией в карантинную зону, где расположены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек. Но врач не дал им войти в корпус, аргументировав тем, что они одеты не по форме — в обычных халатах, без респираторов.
Стоит отметить, что Бахтияр Абсаматов озвучил требования, разработанные самим Минздравом и Республиканским штабом по коронавирусу.
В штабе ситуацию пока не комментируют.
Источник: reporter.kg
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