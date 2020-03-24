210 учителей Бишкека готовятся к онлайн-обучению

В связи с карантином в столичных образовательных организациях, более 200 учителей и методисты управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков.
В связи с карантином в столичных образовательных организациях, более 200 учителей и методисты управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Отмечается, что онлайн уроки по основным предметам будут проходить на местных телеканалах, среди них: «ЭЛТР», «Баластан» по специально разработанному расписанию. Кроме этого, видеоуроки будут и на Youtube.
На данный момент формируется расписание виртуальных уроков для более 60 муниципальных и более 10 частных школ.
«Мы хотели бы обратиться к мастерам бьюти-индустрии. Наши учителя в спешке делают укладку и непрофессиональный макияж в своих кабинетах, который теряется на экране. В связи с этим просим вас подсказать секреты красоты нашим педагогам для подготовки к съемкам», – обратились в мэрии Бишкека.
Подробная информация для визажистов и парикмахеров: 0552 995542 Гульмира Акматова
Источник: reporter.kg
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