210 учителей Бишкека готовятся к онлайн-обучению

В связи с карантином в столичных образовательных организациях, более 200 учителей и методисты управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков.

В связи с карантином в столичных образовательных организациях, более 200 учителей и методисты управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что онлайн уроки по основным предметам будут проходить на местных телеканалах, среди них: «ЭЛТР», «Баластан» по специально разработанному расписанию. Кроме этого, видеоуроки будут и на Youtube.

На данный момент формируется расписание виртуальных уроков для более 60 муниципальных и более 10 частных школ.

«Мы хотели бы обратиться к мастерам бьюти-индустрии. Наши учителя в спешке делают укладку и непрофессиональный макияж в своих кабинетах, который теряется на экране. В связи с этим просим вас подсказать секреты красоты нашим педагогам для подготовки к съемкам», – обратились в мэрии Бишкека.

Подробная информация для визажистов и парикмахеров: 0552 995542 Гульмира Акматова

Источник: reporter.kg