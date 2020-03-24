Маршрутчики Бишкека требуют, чтобы им позволили работать. Они считают себя ущемленными

Председатель ассоциации пассажирских перевозок считает происходящее дискриминацией и уверен, что возвращение маршруток снизит риск заражения коронавирусом
Водители маршруток сталкиваются с дискриминацией со стороны Управления городского транспорта при мэрии Бишкека. Об этом Vesti.kg заявил председатель ассоциации пассажирских перевозок Алтынбек Доспаев.
По его словам, столичные власти должны были заранее оповестить их о своем решении. Более того, он считает, что если бишкекчане снова будут передвигаться на маршрутках, то риск заражения будет не таким большим, как сейчас.
- Вчера у нас было собрание в Управлении городского транспорта, на котором сказали, что по городу будут ездить только троллейбусы,- сказал Доспаев. - Мы считаем, что это дискриминация. Сейчас автобусы все переполнены, там сидят около 60 человек. Если нам разрешат работать, то риск заражения сократится. Наши права ущемляют.
Кроме того, он утверждает, что распоряжения о приостановке деятельности водителей маршрутных такси нет.
- Никакого распоряжения в мэрии нет, и постановления правительства тоже нет,- добавил он. - Люди вынуждены ездить на такси, хотя это невыгодно. Некоторые таксисты водят без масок, их никто не контролирует. А мы всегда едем в масках, на конечках обрабатываем транспорт. Мы же платим налоги за патент. У нас нет заработной платы.
Сегодня Доспаев от имени ассоциации намерен написать обращение в правительство.
Источник: vesti.kg
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