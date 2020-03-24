В Бишкеке сегодня возобновляют отопительный сезон

В Бишкеке сегодня, 24 марта, возобновляется отопительный сезон.

Об этом пресс-служба столичного муниципалитета сообщила в twitter.

Данное решение было принято из-за вернувшихся холодов.

Решение о прекращении подачи тепла в дома было принято в ходе заседания оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода на ТЭЦ. Распоряжение вступило в силу с 19 марта.

Источник: Кабар