Чрезвычайное положение в Бишкеке. Вводится комендантский час, особый режим въезда и выезда, ограничено движение транспорта

Президент Сооронбай Жээнбеков 24 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики».

Президент Сооронбай Жээнбеков 24 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба президента.

В указе в частности говорится:

«Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция) пандемией.

В период с 18 по 23 марта 2020 года на территории Кыргызской Республики были подтверждены 16 фактов заражения граждан коронавирусной инфекцией.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции КР, статьями 3, 4 и 7 конституционного закона КР «О чрезвычайном положении» исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики постановляю:

Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек на период с 08:00 25 марта 2020 года до 08:00 15 апреля 2020 года.

Назначить заместителя министра внутренних дел Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек (далее — Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

Образовать комендатуру на территории города Бишкек обеспечения режима чрезвычайного положения.

Утвердить положение о комендатуре города Бишкек согласно приложению.

Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

10) использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

11) привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья;

12) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

13) вводить особые правила пользования связью;

14) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

15) проверять документы в местах массового скопления граждан;

16) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие мероприятия);

17) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:

— принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности;

— соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к распространению коронавирусной инфекции;

— изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;

— оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;

— информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Коменданту принять исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек.

Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, а также Генеральному штабу Вооруженных сил, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики.

Верховному суду предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Бишкек на период действия чрезвычайного положения.

Генеральной прокуратуре:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек на период действия чрезвычайного положения.

Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную комендантом.

Направить настоящий указ в Жогорку Кенеш.

Настоящий указ вступает в силу с момента подписания».

Источник: Акипресс