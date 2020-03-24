Что такое Чрезвычайное положение?

Принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Жалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Жалал-Абадской области.

Принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Жалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Жалал-Абадской области. Об этом стало известно на встрече президента Сооронбая Жээнбекова 24 марта со спикером Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующие указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Ранее в Кыргызстане был введен режим Чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным [16:00 23 марта], в стране подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом, один их заболевших находится в реанимации.

Что такое Чрезвычайное положение?

Согласно конституционному закону «О чрезвычайном положении», чрезвычайное положение – временная мера, вводимая на всей территории Кыргызской Республики либо в отдельных ее местностях, исключительно в интересах обеспечения безопасности ее граждан и защиты конституционного строя и представляющая особый правовой режим деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.

Кто может вводить Чрезвычайное положение?

В интересах обеспечения безопасности граждан или охраны конституционного строя Кыргызской Республики президент при возникновении кризисных ситуаций, например, эпидемии, предупреждает о возможности введения чрезвычайного положения, а в отдельных местностях вводит его без предварительного объявления, о чем незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу.

Жогорку Кенеш вводит чрезвычайное положение на всей территории Кыргызской Республики, утверждает или отменяет указы президента по этому вопросу.

Какие будут органы управления при Чрезвычайном положении?

При введении чрезвычайного положения или возникновении указанных в законе кризисных ситуаций Генеральный штаб Вооруженных Сил является высшим органом оперативного управления и координации сил и средств органов внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты, других государственных органов Кыргызской Республики и органов местного самоуправления, вовлеченных в рамках своей компетенции в систему обеспечения национальной безопасности.

Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, органом или должностным лицом, принявшим, издавшим акты о введении чрезвычайного положения, назначается комендант местности, на которой введено чрезвычайное положение.

Какие полномочия у государственных органов при Чрезвычайном положении?

В условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления Кыргызской Республики могут применять следующие чрезвычайные меры:

1) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел Кыргызской Республики;

2) временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им других стационарных или временных жилых помещений;

3) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

4) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

5) временно изымать у граждан огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, а у предприятий, учреждений и организаций - также учебную военную технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

6) запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

7) вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) назначать и освобождать от должности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций; запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

10) запрещать проведение забастовок;

11) привлекать трудоспособных граждан и транспортные средства для работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при обязательном соблюдении требований охраны труда;

12) ограничивать или запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также спиртными напитками и спиртосодержащими веществами;

13) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

14) ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, изымать звукоусиливающие технические средства, вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

15) вводить особые правила пользования связью;

16) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

17) вводить комендантский час;

18) приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки;

19) запрещать создание и деятельность вооруженных формирований граждан, не предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

20) проверять документы в местах массового скопления граждан, а в необходимых случаях, при имеющихся данных о наличии у граждан оружия, проводить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

21) изымать с возмещением в установленном законодательством порядке имущество;

22) уничтожать растения, животных и другое имущество;

23) регулировать проведение финансовых операций;

24) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие торжественные мероприятия);

25) использовать государственный материальный резерв для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайное положение не нужно путать с чрезвычайной ситуацией, которая регулируется постановлением правительства и в которой органом управления является Межведомственная комиссия по Гражданской защите Кыргызской Республики.

Источник: Акипресс