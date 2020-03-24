Отунбаева попросила прощения у узбеков

Во время своей рабочей поездки в Ош Отунбаева поехала в узбекское село Он-Адыр, от души погуляла на тое сородичей.

Во время своей рабочей поездки в Ош Отунбаева поехала в узбекское село Он-Адыр, от души погуляла на тое сородичей. Там она растаяла от великолепия медовых речей родичей, расслабилась, разговорилась, а в конце чуть не со слезами попросила прощения. Она сказала, что в кровавых событиях «мы вырезали простой народ», «это с нашей стороны совершены пёсьи дела», и просит у них прощения.

Почему она просит прощения? Кто в 12 часов ночи стрелял, подготовил военные машины, собирал оружие? Кто начал кровавые события? Если Отунбаева не знает, мы ее ставим в известность, что это узбеки, которых она по-свойски пытается притянуть к себе, начали те события, и ошане сейчас злятся, бросая калпаки оземь, когда сказали, что Отунбаева из Оша выехала в Он-Адыр, оказывается, она бродила по селу и просила прощения.

Правильно говорят кыргызы: «зять не станет своим …». Этот человек, видимо, вот так решила показать свою близость. Если Отунбаева просит прощения, так, наверняка, от своего имени, а возможно, как раньше говорили, в качестве «снохи-жены». Однако, она не имеет права просить прощения от имени кыргызов. Вы, руководители во власти, доколе будете пресмыкаться перед другими? Не приносите в жертву кыргызов и не бросайте их на дороге, эй!

Источник: газета «Асман пресс» № 10 от 24.03.2011 / стр. 3