Президент издал указ о введении ЧП в районах и городах, где зарегистрирован коронавирус

В районах Кыргызстана, где были выявлены зараженные коронавирусом, вводится режим чрезвычайного положения.
В районах Кыргызстана, где были выявлены зараженные коронавирусом, вводится режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Чрезвычайное положение предлагается ввести с 08:00 25 марта до 08:00 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области.
Отмечается, что на территории указанных городов и районов созданы комендатуры. Указы о введении чрезвычайного положения подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.
Как написала на своей страничке в «Фейсбуке» депутат парламента Ирина Карамушкина, на 15:00 24 марта запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Депутаты рассмотрят указы президента о введении режима ЧП в отдельных местностях. Согласно закону, ЖК своим постановлением не позднее 3 дней должен утвердить указ президента.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!