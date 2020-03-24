Президент издал указ о введении ЧП в районах и городах, где зарегистрирован коронавирус

В районах Кыргызстана, где были выявлены зараженные коронавирусом, вводится режим чрезвычайного положения.

В районах Кыргызстана, где были выявлены зараженные коронавирусом, вводится режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Чрезвычайное положение предлагается ввести с 08:00 25 марта до 08:00 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области.

Отмечается, что на территории указанных городов и районов созданы комендатуры. Указы о введении чрезвычайного положения подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Как написала на своей страничке в «Фейсбуке» депутат парламента Ирина Карамушкина, на 15:00 24 марта запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Депутаты рассмотрят указы президента о введении режима ЧП в отдельных местностях. Согласно закону, ЖК своим постановлением не позднее 3 дней должен утвердить указ президента.

Источник: Азаттык