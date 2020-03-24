В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция.

Глава ВОЗ также заявил о необходимости уделять внимание медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против коронавируса, чтобы не давать людям ложных надежд.

Гебрейесус планирует обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 354,6 тысячи, свыше 15,4 тысячи человек погибли.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Источник: Элгезит