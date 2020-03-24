На карантине в Чуйской области находятся 274 человека

На карантине в Чуйской области находятся 274 человека.

Об этом 24 марта сказал первый заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев в эфире «Ала-Тоо 24».

По его словам, в их числе 192 гражданина, прибывшие из Дубая, которые находятся на обсервации в общежитии учебного заведения в Токмоке.

«На сегодняшний день по Чуйской области посчитали возможности, у нас 1708 койко-мест для карантина. В Иссык-Атинском, Московском, Жайылксок районах функционируют места для обсервации», - рассказал он.

Источник: zdorovie.akipress.org