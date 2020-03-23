Дело ТЭЦ: горсуд уменьшил срок заключения Айбека Калиева на год

Бишкекский городской суд 23 марта принял решение по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

Как сообщил «Азаттыку» адвокат Замир Жоошев, суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, только уменьшил на 1 год срок заключения бывшего председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и снял арест с имущества бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

В декабре 2019 года был вынесен приговор Свердловского районного суда, согласно которому: Сапар Исаков и Айбек Калиев осуждены на 15 лет, Жанторо Сатыбалдиев приговорен к 7,5 года, бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов – к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и экс-министр финансов Ольга Лаврова оштрафованы, а бывший заместитель директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Назаров и экс-глава группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов - к 2,5 года лишения свободы. В связи с тем, что уже отбыли этот срок в СИЗО, они были отпущены из зала суда.

В горсуде гособвинение просило ужесточить наказание некоторым фигурантам дела.

26 января 2018 года на ТЭЦ города Бишкека произошла авария, в результате которой столица почти на неделю осталась без тепла и горячей воды. После этого технического сбоя началось разбирательство, и было возбуждено пять уголовных дел. Одним из главных стало дело о коррупции при модернизации ТЭЦ.

Процесс по нему в Свердловском районном суде начался 18 февраля 2019 года. В деле о коррупции при реализации проекта за $386 млн предъявлено обвинение восьмерым бывшим высокопоставленным чиновникам.

Источник: Азаттык