Дело ТЭЦ: горсуд уменьшил срок заключения Айбека Калиева на год

Бишкекский городской суд 23 марта принял решение по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.
Как сообщил «Азаттыку» адвокат Замир Жоошев, суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, только уменьшил на 1 год срок заключения бывшего председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и снял арест с имущества бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.
В декабре 2019 года был вынесен приговор Свердловского районного суда, согласно которому: Сапар Исаков и Айбек Калиев осуждены на 15 лет, Жанторо Сатыбалдиев приговорен к 7,5 года, бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов – к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и экс-министр финансов Ольга Лаврова оштрафованы, а бывший заместитель директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Назаров и экс-глава группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов - к 2,5 года лишения свободы. В связи с тем, что уже отбыли этот срок в СИЗО, они были отпущены из зала суда.
В горсуде гособвинение просило ужесточить наказание некоторым фигурантам дела.
26 января 2018 года на ТЭЦ города Бишкека произошла авария, в результате которой столица почти на неделю осталась без тепла и горячей воды. После этого технического сбоя началось разбирательство, и было возбуждено пять уголовных дел. Одним из главных стало дело о коррупции при модернизации ТЭЦ.
Процесс по нему в Свердловском районном суде начался 18 февраля 2019 года. В деле о коррупции при реализации проекта за $386 млн предъявлено обвинение восьмерым бывшим высокопоставленным чиновникам.
Источник: Азаттык
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