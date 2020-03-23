Тюлеев притих

Нариман Тюлеев лишился недвижимого имущества на 60 млн сомов ради своей свободы.
Нариман Тюлеев лишился недвижимого имущества на 60 млн сомов ради своей свободы. Мы не забыли, как он сильно пиарился в первые дни после освобождения из тюрьмы. Пытался кому-то понравиться, закидывая огород Алмазбека Атамбаева камнями. И в самолете, и в долине, и в горах он только и говорил об Атамбаеве. Нельзя не заметить, что за ним по пятам ходили журналисты из некоторых изданий, которым нравился такой ракурс подачи информации.
Но в последние месяцы стало тихо. Может, потому что упомянутый «персонаж» теперь оказался за решеткой, а может, потому что власти начали приглашать на дачу показаний самого Тюлеева. В любом случае желаем Нарике не хворать. Выясняется, что богатство не гарантирует безмерное счастье. Тем не менее хорошо, когда человек далек от бед и может ходить среди народа!
Источник: газета «Ачык Соз» №5 от 19.03.2020 / стр. 2
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