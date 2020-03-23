Жыргалбек Турускулов, лидер фракции «Республика – Ата Журт»: «Если ситуация обострится, придется перенести выборы»

Требуют ограничить проведение массовых мероприятий, объявить карантин, закрыть рестораны и перенести пирушки.
— Жыргалбек Куручбекович, в связи с коронавирусом предлагают перенести выборы в местные кенеши, назначенные на 12 апреля. Какова ваша точка зрения по данному вопросу?
— Требуют ограничить проведение массовых мероприятий, объявить карантин, закрыть рестораны и перенести пирушки. Закрываются школы и детские сады. Так как вводятся такие ограничения, будет правильно, если будут ограничены и политические события. Потому что и выборы являются массовым мероприятием. На выборы депутатов городских кенешей придет много людей. Поэтому я думаю, что выборы нужно перенести, если ситуация обострится.
— Тогда политические партии лишатся возможности испытать свою силу на местных выборах, оценить свои возможности. Не так ли?
— Важнее всего – здоровье человека. Не так ли? Выборы, возможности можно отодвинуть на второй план.
Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 8
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