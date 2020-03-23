Иса Омуркулов, лидер фракции СДПК: «Аптеки повысили цены на лекарства, добавляют 50-60 сомов к цене»

Я предупреждал об этом неделю назад.

— Иса Шейшенкулович, на прошлой неделе был настоящий ажиотаж на рынках и в магазинах. Какие нужны меры, чтобы такое не повторилось?

— Я предупреждал об этом неделю назад. Сами видели, был ажиотаж на муку. Этот вопрос до сих пор на повестке дня. Государственные органы надзора работают. Но им нужно усилить свою работу.

Теперь по лекарствам. Во всех аптеках незаметно повышаются цены, вплоть до 50-60 сомов. Нет людей, которые бы проследили за этим. Потому что аптек, фармацевтических компаний и частных торговцев много. Нужно обязательно проконтролировать качество, срок годности.

— Правительство обнародовало список товаров, на которые будут установлены фиксированные цены. Этих мер будет достаточно?

— Хорошо, если работа будет выполнена полноценно. Правительству не следует убирать это с повестки дня, нужно установить постоянный контроль. Мы тоже будем поднимать этот вопрос.

— Будет ли возможность удержать цены, пока границы остаются закрытыми?

— Вы правы, идеально все сделать невозможно. Но общий порядок должен быть наведен. Да, и за границей ситуация остается тяжелой. И у нас все непросто. Мы не собираемся винить правительство. Намерены оказать поддержку, чтобы оно работало.

Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 5