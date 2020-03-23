Кто поднимет знамя «Мекеним Кыргызстан» в Токмоке?

Пришедший депутатом в Жогорку Кенеш с партией «Кыргызстан» Урмат Самаев тоже не сидит спокойно, приступил к определению своего политического курса на будущее.
Пришедший депутатом в Жогорку Кенеш с партией «Кыргызстан» Урмат Самаев тоже не сидит спокойно, приступил к определению своего политического курса на будущее. В узком кругу стало известно, что этот молодой богач, находясь в спорте получивший прозвище Чемпион, выйдет на предстоящие парламентские выборы с партией «Мекеним Кыргызстан», эту сторону укрепил благодаря учителю Канату Исаеву. Два года назад целился в мэрство города Токмока, но остался на полдороге. Наверное, в этот раз достигнет поставленной цели, станет депутатом, и с него будет достаточно поднимать проблему народа пусть не каждый день, но часто. А не сидеть смиренно с сонным видом.
Источник: газета «De факто» №11 от 20.03.2020/стр.3
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