Состояние Алмазбека Атамбаева стабильное, - ГКНБ

Состояние Алмазбека Атамбаева стабильное, сообщили 23 марта АКИpress в пресс-службе ГКНБ.

Состояние Алмазбека Атамбаева стабильное, сообщили 23 марта АКИpress в пресс-службе ГКНБ. «Пока жалоб нет. Он находится под постоянным наблюдением врачей», - сказали в ГКНБ.

Сегодня Атамбаев принял участие в судебном процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш.

После обеденного перерыва он не смог участвовать в заседании. По словам адвоката Сергея Слесарева, процесс отложили из-за плохого самочувствия Атамбаева.

Источник: zdorovie.akipress.org