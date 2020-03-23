Мэр Оша запретил въезд в город из других районов

С 23 марта вводятся временные ограничения на въезд в Ош граждан из других районов.
Об этом сообщают в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
Согласно распоряжению мэра Таалайбека Сарыбашова, в 7 местах на въезд в город установлены санитарно-карантинные посты.
На этих блокпостах работают сотрудники санитарных служб, которые проводят дезинфекцию и измеряют температуру водителей.
Горожанам рекомендовано не покидать черту города и не выходить из дома без острой надобности.
Источник: Кабар
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