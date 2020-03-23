Мэр Оша запретил въезд в город из других районов

С 23 марта вводятся временные ограничения на въезд в Ош граждан из других районов.

Об этом сообщают в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно распоряжению мэра Таалайбека Сарыбашова, в 7 местах на въезд в город установлены санитарно-карантинные посты.

На этих блокпостах работают сотрудники санитарных служб, которые проводят дезинфекцию и измеряют температуру водителей.

Горожанам рекомендовано не покидать черту города и не выходить из дома без острой надобности.

Источник: Кабар