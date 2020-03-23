(Видео) Очевидцы сняли километровую пробку на въезде в Бишкек

В ГУОБДД пояснили, что скопление машин возникло из-за проверки водителей тепловизором

На объездной трассе перед въездом в Бишкек образовалось большое скопление машин. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Короче».

«Пропускают по одной машине. Люди уже выходят из машин, знакомятся друг с другом, пьют чай»,- говорит автор видео.

Между тем в пресс-службе ГУОБДД МВД сказали Vesti.kg, что инспекторы и врачи санэпидемнадзора на въезде в Бишкек измеряют температуру каждого автовладельца.

- На всех стационарных постах совместно с врачами санэпидемнадзора измеряют тепловизором температуру водителей,- пояснили в ГУОБДД. - На проверку одного автомобиля уходит 1-2 минуты. Поэтому возникла пробка.

В пресс-службе ведомства отметили, что если тепловизор покажет высокую температуру у водителя, то врачи отправляют его на дальнейшее обследование.

Источник: vesti.kg