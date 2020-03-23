Кыргызстанец: Глава МЧС со своими сотрудниками отказались заходить и смотреть на условия содержания людей в гимназии-интернате №1

По словам гражданина, спасатели приехали в защитных костюмах, в то время как медикам, находящимся в обсервации, не хватает одежды и масок
В Бишкекскую гимназию-интернат № 1, куда накануне поступили граждане, прибывшие в Кыргызстан из Германии, Кореи, России, приехал министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров. По словам читателя Vesti.kg, который пожелал остаться анонимным, сотрудники МЧС отказались входить в помещение и ознакомились с состоянием пациентов, находясь на улице.
- Сотрудники МЧС во главе с министром приехали к нам подготовленные, в соответствующей защитной форме, - сказал гражданин. - А теперь взгляните, как выглядит персонал, который следит за нами и охраняет нас: у них недостаточно одежды и медицинских масок. Медики ходят в одноразовых халатах.
По словам читателя, пациенты попросили сотрудников МЧС взглянуть на условия, в которых они пребывают. Однако представители министерства, по словам кыргызстанца, отказались входить в помещение и ознакомились с состоянием пациентов, находясь на улице.
- В итоге нам пришлось открыть дверь здания и показать мусор, который здесь лежал, - продолжил гражданин. - К нам скоро должен приехать премьер-министр. Сейчас снаружи здания проводят санитарную обработку.
Источник: vesti.kg
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