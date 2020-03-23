Сооронбай Жээнбеков перечислил зарплату за март на счет для борьбы с коронавирусом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков перечислил месячную зарплату за март, это 53 тысячи сомов, для оказания помощи против коронавируса.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков перечислил месячную зарплату за март, это 53 тысячи сомов, для оказания помощи против коронавируса. Об этом сообщает Министерство финансов.
По его данным, всего на счет поступило 5 млн. 294 тыс. 358 сомов. Больше всего перечислил политик Омурбек Бабанов – 3 млн. сомов. Еще 2 млн. он раздаст 2000 пенсионерам.
Источник: reporter.kg
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