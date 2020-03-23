Почему стремившийся оказать помощь Китаю Салымбеков жадничает, когда дело доходит до кыргызов?

Помнится, когда в Китае произошла вспышка коронавируса, Аскар Салымбеков с важным видом заявлял, что отправит 50 тысяч медицинских масок в качестве помощи.

А почему он не проявляет такую же щедрость, когда беда настигла кыргызский народ? Или он думает, что унесет в загробный мир нажитое богатство? Пускай помогает простому люду! Почему он безмолвствует? Жаждущий оказать помощь китайцам Салымбеков начинает жадничать, когда дело доходит до нашего народа?

Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 2