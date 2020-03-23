25 марта ожидается суд по Мелису Мырзакматову

В Верховном суде ожидается проведение судебного заседания в связи с экс-мэром города Оша Мелисом Мырзакматовым.

В Верховном суде ожидается проведение судебного заседания в связи с экс-мэром города Оша Мелисом Мырзакматовым. Хотя стало известно о дате заседания 25 марта, но неизвестно, каким выйдет судебное решение. В этот день определится, в какой мере честны кыргызские судьи. Сотни, тысячи сторонников Мелиса Мырзакматова ждут решения Фемиды 25 марта. Мы тоже понаблюдаем за положением. Самое главное, мы солидарны с мнением, что справедливость повернется лицом к чернявому джигиту и он будет оправдан.

Источник: газета «De факто» №11 от 20.03.2020/стр.7