25 марта ожидается суд по Мелису Мырзакматову

В Верховном суде ожидается проведение судебного заседания в связи с экс-мэром города Оша Мелисом Мырзакматовым.
В Верховном суде ожидается проведение судебного заседания в связи с экс-мэром города Оша Мелисом Мырзакматовым. Хотя стало известно о дате заседания 25 марта, но неизвестно, каким выйдет судебное решение. В этот день определится, в какой мере честны кыргызские судьи. Сотни, тысячи сторонников Мелиса Мырзакматова ждут решения Фемиды 25 марта. Мы тоже понаблюдаем за положением. Самое главное, мы солидарны с мнением, что справедливость повернется лицом к чернявому джигиту и он будет оправдан.
Источник: газета «De факто» №11 от 20.03.2020/стр.7
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