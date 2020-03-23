Когда мы избавимся от подозреваемых в коррупции «акул» из МВД?

Правда ли то, что начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ошского областного УВД Ырсалы Акрамов получил 180 тысяч долларов от перевозивших деньги бизнесменов, утаил преступление и отпустил?

Правда ли то, что начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ошского областного УВД Ырсалы Акрамов получил 180 тысяч долларов от перевозивших деньги бизнесменов, утаил преступление и отпустил? Зарегистрировал ли ГКНБ этот факт в Единый реестр преступлений и проступков? Доколе глава МВД Кашкар Джунушалиев будет набрасываться на следователей, получивших взятку в 5-10 тысяч сомов, игнорируя при этом «акул»?..

Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 1