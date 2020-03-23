Когда правительство Китая ставит цель, оно всегда ее достигает

Как официально было заявлено, Китаю благодаря беспрецедентным мерам его руководства удалось победить коронавирус и стабилизировать ситуацию с эпидемией.

Как официально было заявлено, Китаю благодаря беспрецедентным мерам его руководства удалось победить коронавирус и стабилизировать ситуацию с эпидемией. Как оценивают кыргызстанцы усилия правительства и народа Китая в борьбе с коронавирусом? Что думают о его появлении? Каковы, на их взгляд, его последствия для мира и, в частности, для нашей страны?

Таалайбек Акматбаев, заместитель главы Октябрьского района города Бишкек:

— Правительство Китайской Народной Республики с самого начала распространения эпидемии COVID-2019 предприняло серьезные меры по ее предотвращению, ввело карантин в многомиллионном городе. А это очень непросто. Думаю, благодаря предпринятым мерам правительства коронавирус в этой стране, можно сказать, побежден. Думаю, такое заявление было сделано на основе серьезных анализов. Обычно, когда правительство соседней страны ставит какую-либо определенную цель, оно достигает ее. К примеру, оно определяет конкретную дату по выведению из бедности определенного количества своих граждан и добивается этого. Думаю, так же и с коронавирусом.

Эрнис Балбаков, главный редактор газеты «Кыргыз Туусу»:

— Да, коронавирус создал серьезную проблему для всего мира, он пошатнул мировую экономику. Что касается предпринимаемых мер властями Китая по предотвращению эпидемии, то я дал бы им очень высокую оценку. Мы стали свидетелями, как за 10 дней там построили крупную больницу, ввели необходимый контроль. Какая должна быть мощь у государства, чтобы дисциплинировать население больше одного миллиарда человек, чтобы не дать распространиться вирусу! Если бы другое государство оказалось в такой ситуации, то вряд ли оно смогло так оперативно принять правильное решение для борьбы с вирусом. Понятно, что и последствия для мира были бы хуже. Китай своей мощью, организованностью своего народа нанес мощный удар по этой болезни.

Мы словно с фронта получали вести о том, сколько людей заразилось, сколько умерло. Но, как показывает анализ последних 10 дней, число заразившихся там почти не увеличивается. Но вопрос в том, что вирус распространился на остальной мир. Думаю, этим странам стоит спросить совета у Китая, попросить помощи у него в борьбе с ним.

Кыяс Молдокасымов, кандидат исторических наук, председатель фонда «Мурас»:

— В городе Ухань, откуда пошло распространение эпидемии, я был два года назад. Это город с развитой промышленностью, где, кстати, расположена основная часть известного завода по производству электромобилей Дунфэн. Из-за вынужденного закрытия границы с Китаем наша экономика сегодня уже стала реально ощущать последствия остановки товарообмена между нашими странами. Заводы, построенные нашими друзьями в Кыргызстане, стоят без работы. Это означает, что и поступления в бюджет уменьшатся. Если тысячелетний Шелковый путь стоит без движения, если один бок платформы «Один пояс — один путь» перевернут, то и всем, оказывается, трудно в такой ситуации. Поэтому желаю соседям быстрее встать на ноги после эпидемии. Ведь не случайно издревле говорят, если у соседа все благополучно, то и в твоем доме будет порядок.

Алмамбет Шыкмаматов, Общественный и политический деятель:

— Я думаю, что Китай практически победил коронавирус. Технологии, ресурсы, финансы наших соседей позволят ему одержать и полную победу. У правительства этой страны хватит возможностей ликвидировать последствия эпидемии. Что касается вопроса источника коронавируса, то я тоже в какой-то мере согласен с мнением, что его источник находился извне. Такую версию озвучивают и политики, и военные специалисты, что наталкивает на мысль, что при нынешнем противостоянии держав в таком аргументе есть доля правды. Но со временем мы узнаем ее, я верю в это.

Айболот Айдосов, политолог, преподаватель БГУ Имени К. Карасаева:

— Меры, предпринятые Китаем в борьбе с коронавирусом, принесли потрясающие результаты. Вирус там действительно превратился в проблему национального масштаба. Борьба с болезнью усложнялась тем, что вспышка болезни пришлась на Новый год, когда граждане Китая активно перемещаются по стране. И надо признать, что китайские власти и народ продемонстрировали всему миру ответственное отношение к этой проблеме. Как результат — народ Китая, без преувеличения, героически выстоял против болезни.

Можно утверждать, что уроки и опыт Китая по борьбе с этой болезнью могут быть успешно применимы в других регионах мира, где вирус набирает обороты. Это небольшая победа должна показать, что вирус не так страшен, если предпринять верные шаги.

Сегодня многое зависит от ученых всего мира, которые работают над созданием вакцины и эффективных препаратов против коронавируса. Но без огромных усилий и мер, которые предпринял Китай в борьбе с этим вирусом, справиться с такой угрозой даже при наличии вакцины, было бы непросто. Вирус сегодня, можно сказать, уступил и отступил в Поднебесной. А это вселяет уверенность, что и другие страны по примеру Китая смогут справиться с ним.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №21 от 20.03.2020 / стр. 16