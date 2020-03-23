В Бишкеке проведут дезинфекционную обработку улиц.
Об этом 23 марта на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, дезинфекционные работы проводятся на улицах, густонаселенных пунктах. Мэрия Бишкека утвердит график и также начнет эту работу в столице.
Отвечая на вопрос о работе сотрудников магазинов и аптек, Акматова сообщила, что работодатель несет ответственность за состояние здоровья сотрудников и проведение санитарно-дезинфекционных работ.
«В регионах есть центры санитарно-эпидемиологического надзора, которые должны контролировать, насколько эти рекомендации выполняются: носят ли продавцы маски, используют ли перчатки», - сказала она.
Источник: Акипресс
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