События в Кой-Таше. Атамбаева привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека 23 марта начнётся судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В Первомайском районном суде Бишкека 23 марта начнётся судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев. В фойе суда собрались сторонники и родственники обвиняемых.

Заседание проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Источник: svodka.akipress.org