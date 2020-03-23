События в Кой-Таше. Атамбаева привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека 23 марта начнётся судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев.
В Первомайском районном суде Бишкека 23 марта начнётся судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев. В фойе суда собрались сторонники и родственники обвиняемых.
Заседание проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.
Источник: svodka.akipress.org
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