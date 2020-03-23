Нарушителями карантина займется МВД КР

В случаи, если человек не будет соблюдать условия карантина Миздрав обратится в МВД с просьбой оказать содействие.
Об этом 23 марта на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
— Есть административная ответственность, согласно которой граждане, которые не подчиняются условиям карантина в обсервации, будут привлечены к ответственности, — заявила Акматова.
Также она призвала граждан самостоятельно обращаться в Штаб, если есть случаи несоблюдения карантина, например соседями.
Штаб передаст информацию МВД.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!