Нарушителями карантина займется МВД КР

В случаи, если человек не будет соблюдать условия карантина Миздрав обратится в МВД с просьбой оказать содействие.

Об этом 23 марта на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

— Есть административная ответственность, согласно которой граждане, которые не подчиняются условиям карантина в обсервации, будут привлечены к ответственности, — заявила Акматова.

Также она призвала граждан самостоятельно обращаться в Штаб, если есть случаи несоблюдения карантина, например соседями.

Штаб передаст информацию МВД.

Источник: Элгезит