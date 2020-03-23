Выборы депутатов местных кенешей отложены. Указ подписал президент Жээнбеков

В Кыргызстане отложили проведение выборов депутатов местных кенешей.

В Кыргызстане отложили проведение выборов депутатов местных кенешей. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О приостановлении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош КР».

«В соответствии с нормами Конституции, устанавливающими, что высшими ценностями независимого демократического государства являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы, а также право каждого на охрану здоровья, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в республике требует принятия неотложных мер», — говорится в указе.

Согласно документу, в связи с введением на всей территории КР режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, принимая во внимание решение Совета безопасности от 21 марта 2020 года № 6, с учетом обращения депутатов Жогорку Кенеша, избирательных комиссий, общественности и в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, полноценной реализации избирательных прав избирателей и кандидатов постановляется:

приостановить дальнейшее выполнение мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 12 апреля 2020 года на период действия режима чрезвычайной ситуации в республике.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа, внести предложения в аппарат президента по дате возобновления мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей и дате голосования после окончания режима чрезвычайной ситуации на всей территории КР.

Источник: Элгезит