В Кыргызстане 2451 человек сдал тест на коронавирус, среди них 14 подтвержденных случаев

В Кыргызстане на сегодняшний день 2451 человек сдал тест на коронавирус, среди них 14 подтвержденных случаев.

Об этом 23 марта на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова. В стране развернуты 2290 койко-мест в обсервациях.

Источник: zdorovie.akipress