Бек Борбиев: Богачи, если вы помогаете народу, делайте это молча

Певец отметил, что действия отечественных политиков могут показаться народу дешевым пиаром перед выборами

На днях известный отечественный певец Бек Борбиев возмутился действиями кыргызстанских олигархов, которые, по его словам, пиарятся, перечисляя денежные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом певец написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Борбиев заметил, что люди могут воспринять их действия как дешевый пиар перед выборами.

«Уважаемые богачи! Если вы помогаете народу, могли бы делать это молча. В других странах тоже перечисляют миллионы государству, не делая при этом пиар. Вы же это делаете ради своего здоровья, в том числе и для здоровья своих близких. Вам же самим будет плохо, если это воспримут как дешевый пиар перед выборами. Болезнь - это испытание. Желаю, чтобы Всевышний дал всем нам совести», - написал исполнитель.

Напомним, 18 марта у троих кыргызстанцев выявили положительный результат на коронавирус. После чего известные отечественные олигархи начали поочередно оказывать материальную помощь государству. Так, Урмат Барыктабасов предложил в бесплатное пользование свою гостиницу в Балыкчи, Аскар Салымбеков решил выделить средства на приобретение 100 тысяч медицинских масок, Омурбек Бабанов заявил о готовности отдать 5 млн сомов на поддержку врачей и пенсионеров, Камчыбек Жолдошбаев решил выделить миллион сомов, а Камчыбек Ташиев бесплатно раздал 20 тысяч медицинских масок в Джалал-Абаде и Сузаке.

Источник: vesti.kg