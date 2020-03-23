Один из зараженных коронавирусом кыргызстанцев переведен в реанимацию

У него развилась пневмония

Ухудшилось состояние одного из кыргызстанцев, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил начальник общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова в ходе онлайн-брифинга.

По ее словам, 49-летний мужчина помещен в реанимацию. У него развилась пневмония.

- У остальных заболевших состояние относительно удовлетворительное, - пояснила она.

Ынтымакова также отметила, что новых случаев заражения на сегодня в Кыргызстане нет.

Источник: vesti.kg