В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусом нет - Минздрав

В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.
В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства сказала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.
По ее словам, всего больных коронавирусом 14, из них 6 мужчин и 8 женщин. «Среди больных состояние 2 пациентов в Джалал-Абадской области оценивается как средней тяжести. Состояние остальных – относительно удовлетворительное. Все получают соответствующее лечение», - сказала она.
Акматова отметила, что выявлено 2628 человек, которые контактировали с заражёнными. Все они взяты под домашний карантин.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!