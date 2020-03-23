В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусом нет - Минздрав

В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.

В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства сказала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

По ее словам, всего больных коронавирусом 14, из них 6 мужчин и 8 женщин. «Среди больных состояние 2 пациентов в Джалал-Абадской области оценивается как средней тяжести. Состояние остальных – относительно удовлетворительное. Все получают соответствующее лечение», - сказала она.

Акматова отметила, что выявлено 2628 человек, которые контактировали с заражёнными. Все они взяты под домашний карантин.

Источник: Кабар