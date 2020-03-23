В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

В Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 2,5 балла, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки зарегистрированы 22 марта 2020 года в 22:01 по местному времени.

«Толчки землетрясения ощущались в селах Жаш-Тилек и Лангар Чон-Алайского района Ошской области в 2 балла. В результате землетрясения жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар