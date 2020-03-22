Режим ЧС. МВД работает в боевой степени готовности, круглосуточно дежурят 6,5 тыс. человек

С момента введения режима чрезвычайной ситуации МВД работает в боевой степени готовности.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации МВД работает в боевой степени готовности. Об этом 22 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

«Личный состав переведен на круглосуточный режим работы. Согласно плану ЧС, МВД выполняет задачу по охране общественного порядка, работу на санитарно-карантинных постах, обеспечивает дорожную безопасность», - сказал он.

Сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме. На мероприятия привлечены 6,5 тыс. человек.

Отвечая на вопросы об ограничении на передвижения граждан, он сказал: «МЧС давало, что никакого ограничения на передвижения нет. Но МВД рекомендует без надобности не выезжать и находиться дома».

Источник: akipress.org