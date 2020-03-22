Режим ЧС. МВД работает в боевой степени готовности, круглосуточно дежурят 6,5 тыс. человек

С момента введения режима чрезвычайной ситуации МВД работает в боевой степени готовности.
С момента введения режима чрезвычайной ситуации МВД работает в боевой степени готовности. Об этом 22 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.
«Личный состав переведен на круглосуточный режим работы. Согласно плану ЧС, МВД выполняет задачу по охране общественного порядка, работу на санитарно-карантинных постах, обеспечивает дорожную безопасность», - сказал он.
Сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме. На мероприятия привлечены 6,5 тыс. человек.
Отвечая на вопросы об ограничении на передвижения граждан, он сказал: «МЧС давало, что никакого ограничения на передвижения нет. Но МВД рекомендует без надобности не выезжать и находиться дома».
Источник: akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!