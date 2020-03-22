Вопрос грузоперевозчиков решен, они возвращаются на родину – правительство КР

Вопрос грузоперевозчиков из Кыргызстана решен, они возвращаются на родину.
По данным Министерства иностранных дел КР, речь идет о 60 водителях грузовых автомашин, которые остались на территории Исламской Республики Иран из-за закрытия своих границ Азербайджанской Республикой и Туркменистаном, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время из 60 водителей 21 водитель находится на территории Российской Федерации и направляются в сторону российско-казахстанской границы, к контрольно-пропускному пункту «Караозек». 10 машин ожидают перехода через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе Азербайджанской Республики с Российской Федерацией. 25 автомашин направляются в Кыргызскую Республику по территории Республики Казахстан. Еще один водитель помещен под карантин после прохождения границы Республики Казахстан с Российской Федерации, так как он является гражданином Республики Казахстан.
Министерство иностранных дел КР напоминает, что данный вопрос на особом контроле, а с водителями поддерживается постоянная связь.
Источник: Кабар
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